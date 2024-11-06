История обменного курса мексиканское песо–филиппинские песо

Обменный курс мексиканских песо/филиппинские песо сейчас составляет 2,898, отражая изменение в размере -1.631% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мексиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.580% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мексиканское песо/филиппинские песо колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 2,958, и минимумом, равным 2,832, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.663%.