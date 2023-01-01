Коморские франки в фунты острова святой елены

Сконвертируйте KMF в SHP по реальному обменному курсу

1 000 kmf
1,74 shp

1.00000 KMF = 0.00174 SHP

Среднерыночный курс в 19:42 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса KMF к SHP

1 мин. назад 1 KMF → 0 SHP
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8591.072888.92441.454611.670770.956518.5084
1GBP1.1641411.24885103.5171.693321.944951.113521.5457
1USD0.932150.800737182.891.35591.557390.891617.2524
1INR0.01124550.009660230.012064210.01635780.01878860.01075640.208136

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из коморских франков в фунты острова святой елены

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KMF из выпадающего списка для исходной валюты и SHP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KMF в SHP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for коморский франк

KMF в USD

KMF в EUR

KMF в GBP

KMF в INR

KMF в JPY

KMF в RUB

KMF в AUD

KMF в ZAR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Франк Комор / Фунт Святой Елены
1 KMF0.00174 SHP
5 KMF0.00870 SHP
10 KMF0.01740 SHP
20 KMF0.03480 SHP
50 KMF0.08701 SHP
100 KMF0.17402 SHP
250 KMF0.43505 SHP
500 KMF0.87009 SHP
1000 KMF1.74018 SHP
2000 KMF3.48036 SHP
5000 KMF8.70090 SHP
10000 KMF17.40180 SHP
Обменные курсы Фунт Святой Елены / Франк Комор
1 SHP574.65200 KMF
5 SHP2873.26000 KMF
10 SHP5746.52000 KMF
20 SHP11493.04000 KMF
50 SHP28732.60000 KMF
100 SHP57465.20000 KMF
250 SHP143663.00000 KMF
500 SHP287326.00000 KMF
1000 SHP574652.00000 KMF
2000 SHP1149304.00000 KMF
5000 SHP2873260.00000 KMF
10000 SHP5746520.00000 KMF