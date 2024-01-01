История обменного курса ботсванская пула–филиппинские песо

Обменный курс ботсванская пула/филиппинские песо сейчас составляет 4,321, отражая изменение в размере -0.291% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость ботсванская пула оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.016% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс ботсванская пула/филиппинские песо колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 4,351, и минимумом, равным 4,307, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.488% уменьшение стоимости.