История обменного курса бутанский нгултрум–турецкие лиры

Обменный курс бутанский нгултрум/турецкие лиры сейчас составляет 0,396, отражая изменение в размере -0.057% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бутанский нгултрум оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.261% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бутанский нгултрум/турецкие лиры колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 0,396, и минимумом, равным 0,395, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой 0.124% увеличение стоимости.