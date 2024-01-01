История обменного курса бутанский нгултрум–суринамские доллары

Обменный курс бутанский нгултрум/суринамские доллары сейчас составляет 0,354, отражая изменение в размере 0.768% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бутанский нгултрум оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.446% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бутанский нгултрум/суринамские доллары колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 0,359, и минимумом, равным 0,351, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой 1.157% увеличение стоимости.