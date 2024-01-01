История обменного курса бутанский нгултрум–сербские динары

Обменный курс бутанский нгултрум/сербские динары сейчас составляет 1,284, отражая изменение в размере 0.268% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бутанский нгултрум оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.344% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бутанский нгултрум/сербские динары колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 1,290, и минимумом, равным 1,280, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.320% уменьшение стоимости.