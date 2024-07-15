История обменного курса бутанский нгултрум–филиппинские песо

Обменный курс бутанский нгултрум/филиппинские песо сейчас составляет 0,698, отражая изменение в размере 0.186% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бутанский нгултрум оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.078% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бутанский нгултрум/филиппинские песо колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 0,701, и минимумом, равным 0,696, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.194% увеличение стоимости.