История обменного курса бутанский нгултрум–македонские денары

Обменный курс бутанский нгултрум/македонские денары сейчас составляет 0,674, отражая изменение в размере 0.144% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бутанский нгултрум оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.411% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бутанский нгултрум/македонские денары колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 0,678, и минимумом, равным 0,673, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.287% уменьшение стоимости.