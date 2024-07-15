История обменного курса бутанский нгултрум–колумбийские песо

Обменный курс бутанский нгултрум/колумбийские песо сейчас составляет 48,388, отражая изменение в размере 1.171% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бутанский нгултрум оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.595% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бутанский нгултрум/колумбийские песо колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 48,482, и минимумом, равным 46,895, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.762% увеличение стоимости.