История обменного курса бутанский нгултрум–аргентинские песо

Обменный курс бутанский нгултрум/аргентинские песо сейчас составляет 11,056, отражая изменение в размере 0.057% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бутанский нгултрум оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.466% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бутанский нгултрум/аргентинские песо колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 11,063, и минимумом, равным 10,994, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.328% увеличение стоимости.