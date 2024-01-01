История обменного курса бутанский нгултрум–армянские драмы

Обменный курс бутанский нгултрум/армянские драмы сейчас составляет 4,649, отражая изменение в размере 0.098% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бутанский нгултрум оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.080% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бутанский нгултрум/армянские драмы колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 4,658, и минимумом, равным 4,634, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.204% увеличение стоимости.