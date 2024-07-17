История обменного курса багамский доллар–армянские драмы

Обменный курс багамский доллар/армянские драмы сейчас составляет 388,818, отражая изменение в размере 0.183% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.144% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/армянские драмы колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 388,818, и минимумом, равным 386,926, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.204% увеличение стоимости.