История обменного курса армянский драм–багамские доллары

Обменный курс армянских драма/багамские доллары сейчас составляет 0,003, отражая изменение в размере 0.014% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость армянских драмов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.206% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс армянский драм/багамские доллары колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,003, и минимумом, равным 0,003, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.645%.