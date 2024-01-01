История обменного курса брунейский доллар–филиппинские песо

Обменный курс брунейский доллар/филиппинские песо сейчас составляет 43,472, отражая изменение в размере 0.080% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость брунейский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.349% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс брунейский доллар/филиппинские песо колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 43,642, и минимумом, равным 43,321, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.189% увеличение стоимости.