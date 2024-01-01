История обменного курса австралийский доллар–филиппинские песо

Обменный курс австралийских доллара/филиппинские песо сейчас составляет 38,439, отражая изменение в размере -0.998% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость австралийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.396% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс австралийский доллар/филиппинские песо колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 39,003, и минимумом, равным 38,275, на 01-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.739%.