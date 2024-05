Konto bankowe in US dollars vs konto Wise

Jeśli chcesz wysyłać, otrzymywać lub przechowywać pieniądze w USD, możesz być w stanie otworzyć konto bankowe in US dollars w swoim zwykłym banku. Oznacza to, że możesz wykonywać transakcje in US dollars z dowolnego miejsca, bez lokalnego adresu zamieszkania za granicą.

Konto Wise jest doskonałą alternatywą. Korzystaj z danych bankowych in US dollars, które możesz otrzymać ze swoim kontem Wise, żeby bezpiecznie otrzymywać pieniądze in US dollars, które możesz następnie wymienić i wydawać w Polsce. Wise korzysta z uśrednionego kursu wymiany, bez ukrytych opłat.

Przechowuj swoje środki in US dollars lub ponad 40 innych walutach na swoim koncie Wise, wysyłaj płatności do 160 krajów i opcjonalnie uzyskaj kartę Wise, do wydawania i wypłacania USD w dowolnej walucie.

Liczba walut, które możesz otrzymać, zależy od Twojej lokalizacji. Sprawdź, jakie waluty możesz otrzymywać.

Wise nie przyjmuje gotówki ani czeków. Dowiedz się, jakie typy przelewów możesz przyjmować.