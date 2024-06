オーストラリア・ドルからto Isle of Man poundsの過去の為替レート

の為替レートについてよくある質問

過去6か月間で最も高かったオーストラリア・ドル to Isle of Man poundsの為替レートは? 最も高かったオーストラリア・ドルからto Isle of Man poundsへの為替レートは、December 27, 2023の1 オーストラリア・ドル = 0.5363 {amount, plural, one {Isle of man pound} other {マン島・ポンドでした。

過去6か月間で最も低かったオーストラリア・ドル to Isle of Man poundsの為替レートは? 最も低かったオーストラリア・ドルからto Isle of Man poundsへの為替レートは、March 6, 2024の1 オーストラリア・ドル = 0.5119 {amount, plural, one {Isle of man pound} other {マン島・ポンドでした。