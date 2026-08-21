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UBS SWITZERLAND AG (FORMERLY CREDIT SUISSE) BIC/SWIFT-Code-Details

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Swift-Code-Details

Mit Wise kannst du Geld bis zu 5-mal günstiger ins Ausland überweisen.

Du kannst EUR per Wise-Überweisung an UBS SWITZERLAND AG (FORMERLY CREDIT SUISSE) überweisen, anstatt eine internationale Banküberweisung zu tätigen. Mehr erfahren

Name der Filiale

UBS SWITZERLAND AG (FORMERLY CREDIT SUISSE)

Adresse der Zweigstelle

WINTERTHURERSTRASSE

Filialcode

81R

Name der Bank

UBS SWITZERLAND AG (FORMERLY CREDIT SUISSE)

Stadt

BUELACH

CRESCHZZ81R

Ein Wise-Konto kann mehr

  • Überweise Geld weltweit

    Überweisungen kommen in weniger als 20 Sekunden an.

  • Erhalte globale Bankverbindungen

    Empfange ganz einfach Zahlungen in verschiedenen Währungen.

  • Spare dir Geld

    Keine Wechselkursaufschläge oder versteckten Kosten.

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Wie Wise funktioniert

Verwende Wise in wenigen einfachen Schritten

Eröffne ein Konto

1. Das Überweisungsziel ist: Schweiz

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Du hast ein Wise-Konto im Ausgangsland (Deutschland) und möchtest CHF an einen Empfänger in Zielland (Schweiz) überweisen.

2. Wähle und überweise CHF

2. Wähle und überweise CHF

Wähle einfach CHF in deinem Wise-Konto aus, gib die Bankverbindung des Empfängers ein und überweise dein Geld direkt in der lokalen Währung.

3. Das Geld trifft ein

3. Das Geld trifft ein

Der Empfänger erhält genau den Betrag, den du überwiesen hast, und in 95% der Fälle geht das Geld innerhalb von 24 Stunden ein.

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Risikoarm und extra abgesichert

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    7 Millionen Transaktionsprüfungen pro Tag.

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    Wir werden von nationalen Behörden reguliert.

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Swift-Codes von UBS SWITZERLAND AG (FORMERLY CREDIT SUISSE)

Finde Swift-Codes verschiedener Filialen von UBS SWITZERLAND AG (FORMERLY CREDIT SUISSE).

Filialen von UBS SWITZERLAND AG (FORMERLY CREDIT SUISSE)

CRESCHZZ10A

LAUSANNE, 1000

CRESCHZZ10C

LA-SALLAZ, LAUSANNE, 1000

CRESCHZZ10D

MADELEINE, LAUSANNE, 1003

CRESCHZZ10E

BOULEVARD DE GRANCY, LAUSANNE, 1000

CRESCHZZ10F

AVENUE D'OUCHY 14, LAUSANNE, 1006

Häufig gestellte Fragen

1 Ob ein Empfänger den vollen Betrag erhält, kann von verschiedenen Faktoren abhängen, darunter die Richtlinien der Bank des Empfängers und das Korrespondenzbankennetzwerk. Wir können nicht garantieren, dass ein Empfänger bei jeder Transaktion den vollen Betrag erhält. Das tatsächliche Ergebnis einer bestimmten Überweisung kann variieren. Mehr erfahren.

2 Die beanspruchte Transaktionsgeschwindigkeit hängt von der Verfügbarkeit der Geldmittel, der Genehmigung durch das proprietäre Verifizierungssystem von Wise und der Systemverfügbarkeit des Bankensystems unserer Partner ab und ist möglicherweise nicht für alle Transaktionen verfügbar. Mehr erfahren.