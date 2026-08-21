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AFRILAND FIRST BANK BIC/SWIFT-Code-Details

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Swift-Code-Details

Name der Filiale

AFRILAND FIRST BANK

Adresse der Zweigstelle

Filialcode

CCEICMCXBAF

Name der Bank

AFRILAND FIRST BANK

Stadt

BAFOUSSAM

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Häufig gestellte Fragen

1 Ob ein Empfänger den vollen Betrag erhält, kann von verschiedenen Faktoren abhängen, darunter die Richtlinien der Bank des Empfängers und das Korrespondenzbankennetzwerk. Wir können nicht garantieren, dass ein Empfänger bei jeder Transaktion den vollen Betrag erhält. Das tatsächliche Ergebnis einer bestimmten Überweisung kann variieren. Mehr erfahren.

2 Die beanspruchte Transaktionsgeschwindigkeit hängt von der Verfügbarkeit der Geldmittel, der Genehmigung durch das proprietäre Verifizierungssystem von Wise und der Systemverfügbarkeit des Bankensystems unserer Partner ab und ist möglicherweise nicht für alle Transaktionen verfügbar. Mehr erfahren.