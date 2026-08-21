BSOLBOLPXXX

BANCO SOLIDARIO S.A. BIC/SWIFT-Code-Details

Empfange Zahlungen mit WiseMit Wise überweisen

Swift-Code-Details

Wenn du mit Wise Geld nach Bolivien überweist, kommt es innerhalb von 24 Stunden an. Mehr erfahren.

Name der Filiale

BANCO SOLIDARIO S.A.

Adresse der Zweigstelle

CALLE NICOLAS ACOSTA 289

Filialcode

BSOLBOLPXXX

Name der Bank

BANCO SOLIDARIO S.A.

Stadt

LA PAZ

BSOLBOLPXXX

Internationale Zahlungen auf die Wise-Art

  • Unter 24 Stunden¹

    Wise wickelt die meisten USD-Swift-Zahlungen in weniger als 24 Stunden ab.

  • Keine Überraschungen¹

    Mit Wise erhält der Empfänger genau den Betrag, den du versprochen hast.

  • Live-Überweisungsverfolgung

    Ein lückenloser Überblick für dich und den Empfänger.

Eröffne ein Konto

Internationale Zahlungen auf die Wise-Art

  • Unter 24 Stunden¹

    Wise wickelt die meisten USD-Swift-Zahlungen in weniger als 24 Stunden ab.

  • Keine Überraschungen¹

    Mit Wise erhält der Empfänger genau den Betrag, den du versprochen hast.

  • Live-Überweisungsverfolgung

    Ein lückenloser Überblick für dich und den Empfänger.

Eröffne ein Konto
App Store

4.8 ★ im App Store 152.100 Bewertungen

Google Play

4.8 ★ bei Google Play 1,3 Mio. Bewertungen

Eine clevere App, 50 Mio. Downloads

Risikoarm und extra abgesichert

  • Betrugsbekämpfungstechnologie

    7 Millionen Transaktionsprüfungen pro Tag.

  • Support rund um die Uhr

    Kundensupport per Telefon, E-Mail oder im Chat.

  • Weltweiter Schutz für dein Geld

    Wir werden von nationalen Behörden reguliert.

Risikoarm und extra abgesichert

  • Betrugsbekämpfungstechnologie

    7 Millionen Transaktionsprüfungen pro Tag.

  • Support rund um die Uhr

    Kundensupport per Telefon, E-Mail oder im Chat.

  • Weltweiter Schutz für dein Geld

    Wir werden von nationalen Behörden reguliert.

Swift-Codes von BANCO SOLIDARIO S.A.

Finde Swift-Codes verschiedener Filialen von BANCO SOLIDARIO S.A..

Filialen von BANCO SOLIDARIO S.A.

BSOLBOLPXXX

CALLE NICOLAS ACOSTA 289, LA PAZ

Häufig gestellte Fragen

1 Ob ein Empfänger den vollen Betrag erhält, kann von verschiedenen Faktoren abhängen, darunter die Richtlinien der Bank des Empfängers und das Korrespondenzbankennetzwerk. Wir können nicht garantieren, dass ein Empfänger bei jeder Transaktion den vollen Betrag erhält. Das tatsächliche Ergebnis einer bestimmten Überweisung kann variieren. Mehr erfahren.

2 Die beanspruchte Transaktionsgeschwindigkeit hängt von der Verfügbarkeit der Geldmittel, der Genehmigung durch das proprietäre Verifizierungssystem von Wise und der Systemverfügbarkeit des Bankensystems unserer Partner ab und ist möglicherweise nicht für alle Transaktionen verfügbar. Mehr erfahren.