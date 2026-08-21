BELBBY2X848

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Swift-Code-Details

Name der Filiale

BANK BELVEB OJSC

Adresse der Zweigstelle

UL. SOVETSKAYA, 173

Filialcode

BELBBY2X848

Name der Bank

BANK BELVEB OJSC

Stadt

VERKHNEDVINSK

BELBBY2X848

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Filialen von BANK BELVEB OJSC

BELBBY2X201

UL. PUSHKINSKAYA, 16/1, BREST, 224005

BELBBY2X202

UL. PIONERSKAYA, 26, MOGILEV, 212030

BELBBY2X203

UL. GAGARINA, 46A, BORISOV, 222120

BELBBY2X204

PL. SOVETSKAYA, 1, GRODNO, 230025

BELBBY2X205

UL. SAETA, 4, MOZIR, 247760

Häufig gestellte Fragen

1 Ob ein Empfänger den vollen Betrag erhält, kann von verschiedenen Faktoren abhängen, darunter die Richtlinien der Bank des Empfängers und das Korrespondenzbankennetzwerk. Wir können nicht garantieren, dass ein Empfänger bei jeder Transaktion den vollen Betrag erhält. Das tatsächliche Ergebnis einer bestimmten Überweisung kann variieren. Mehr erfahren.

2 Die beanspruchte Transaktionsgeschwindigkeit hängt von der Verfügbarkeit der Geldmittel, der Genehmigung durch das proprietäre Verifizierungssystem von Wise und der Systemverfügbarkeit des Bankensystems unserer Partner ab und ist möglicherweise nicht für alle Transaktionen verfügbar. Mehr erfahren.