BEACCMCX091

BANQUE DES ETATS D'AFRIQUE CENTRALE BIC/SWIFT-Code-Details

Empfange Zahlungen mit WiseMit Wise überweisen

Swift-Code-Details

Name der Filiale

BANQUE DES ETATS D'AFRIQUE CENTRALE

Adresse der Zweigstelle

Filialcode

BEACCMCX091

Name der Bank

BANQUE DES ETATS D'AFRIQUE CENTRALE

Stadt

YAOUNDE

BEACCMCX091

BANQUE DES ETATS D'AFRIQUE CENTRALE wird derzeit nicht unterstützt

Mit Wise kannst du bereits in mehr als 40 Währungen Geld überweisen und empfangen. Mit unserer Funktion für weltweite USD-Überweisungen kannst du ganz einfach weltweit Überweisungen in US-Dollar tätigen.

Mich benachrichtigen

Swift-Codes von BANQUE DES ETATS D'AFRIQUE CENTRALE

Finde Swift-Codes verschiedener Filialen von BANQUE DES ETATS D'AFRIQUE CENTRALE.

Filialen von BANQUE DES ETATS D'AFRIQUE CENTRALE

BEACCMCPXXX

RUE MONSEIGNEUR MVOGT, YAOUNDE

BEACCMCX090

YAOUNDE

BEACCMCX091

YAOUNDE

BEACCMCX100

YAOUNDE

BEACCMCX110

DOUALA

Häufig gestellte Fragen

1 Ob ein Empfänger den vollen Betrag erhält, kann von verschiedenen Faktoren abhängen, darunter die Richtlinien der Bank des Empfängers und das Korrespondenzbankennetzwerk. Wir können nicht garantieren, dass ein Empfänger bei jeder Transaktion den vollen Betrag erhält. Das tatsächliche Ergebnis einer bestimmten Überweisung kann variieren. Mehr erfahren.

2 Die beanspruchte Transaktionsgeschwindigkeit hängt von der Verfügbarkeit der Geldmittel, der Genehmigung durch das proprietäre Verifizierungssystem von Wise und der Systemverfügbarkeit des Bankensystems unserer Partner ab und ist möglicherweise nicht für alle Transaktionen verfügbar. Mehr erfahren.