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Wenn du mit Wise Geld nach Bahrain überweist, kommt es innerhalb von 24 Stunden an. Mehr erfahren.
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Internationale Zahlungen auf die Wise-Art
Unter 24 Stunden¹
Wise wickelt die meisten USD-Swift-Zahlungen in weniger als 24 Stunden ab.
Keine Überraschungen¹
Mit Wise erhält der Empfänger genau den Betrag, den du versprochen hast.
Live-Überweisungsverfolgung
Ein lückenloser Überblick für dich und den Empfänger.
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Risikoarm und extra abgesichert
Betrugsbekämpfungstechnologie
7 Millionen Transaktionsprüfungen pro Tag.
Support rund um die Uhr
Kundensupport per Telefon, E-Mail oder im Chat.
Weltweiter Schutz für dein Geld
Wir werden von nationalen Behörden reguliert.
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Häufig gestellte Fragen
1 Ob ein Empfänger den vollen Betrag erhält, kann von verschiedenen Faktoren abhängen, darunter die Richtlinien der Bank des Empfängers und das Korrespondenzbankennetzwerk. Wir können nicht garantieren, dass ein Empfänger bei jeder Transaktion den vollen Betrag erhält. Das tatsächliche Ergebnis einer bestimmten Überweisung kann variieren. Mehr erfahren.
2 Die beanspruchte Transaktionsgeschwindigkeit hängt von der Verfügbarkeit der Geldmittel, der Genehmigung durch das proprietäre Verifizierungssystem von Wise und der Systemverfügbarkeit des Bankensystems unserer Partner ab und ist möglicherweise nicht für alle Transaktionen verfügbar. Mehr erfahren.