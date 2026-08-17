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Detaily kódu BIC/Swift banky ZIMBABWE WOMEN'S MICROFINANCE BANK LIMITED
Detaily kódu Swift
ZIMBABWE WOMEN'S MICROFINANCE BANK LIMITED
TRUST TOWERS
ZWMFZWHAXXX
ZIMBABWE WOMEN'S MICROFINANCE BANK LIMITED
HARARE
Banka ZIMBABWE WOMEN'S MICROFINANCE BANK LIMITED není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky ZIMBABWE WOMEN'S MICROFINANCE BANK LIMITED
Najděte kódy Swift různých poboček banky ZIMBABWE WOMEN'S MICROFINANCE BANK LIMITED.
Pobočky ZIMBABWE WOMEN'S MICROFINANCE BANK LIMITED
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.