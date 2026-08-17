ZWMFZWHAXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky ZIMBABWE WOMEN'S MICROFINANCE BANK LIMITED

Přijmout peníze s WisePoslat s Wise

Detaily kódu Swift

Název pobočky

ZIMBABWE WOMEN'S MICROFINANCE BANK LIMITED

Adresa pobočky

TRUST TOWERS

Kód pobočky

ZWMFZWHAXXX

Název banky

ZIMBABWE WOMEN'S MICROFINANCE BANK LIMITED

Město

HARARE

ZWMFZWHAXXX

Banka ZIMBABWE WOMEN'S MICROFINANCE BANK LIMITED není v tuto chvíli podporována

Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.

Dejte mi vědět

Kódy Swift banky ZIMBABWE WOMEN'S MICROFINANCE BANK LIMITED

Najděte kódy Swift různých poboček banky ZIMBABWE WOMEN'S MICROFINANCE BANK LIMITED.

Pobočky ZIMBABWE WOMEN'S MICROFINANCE BANK LIMITED

ZWMFZWHAXXX

TRUST TOWERS, HARARE

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.