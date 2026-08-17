ZKBASOSMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky ZIRAAT PARTICIPATION BANK SOMALIA BRANCH

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

ZIRAAT PARTICIPATION BANK SOMALIA BRANCH

Adresa pobočky

MOGADISHU INTERNATIONAL AIRPORT

Kód pobočky

ZKBASOSMXXX

Název banky

ZIRAAT PARTICIPATION BANK SOMALIA BRANCH

Město

MOGADISCIO

ZKBASOSMXXX

Banka ZIRAAT PARTICIPATION BANK SOMALIA BRANCH není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky ZIRAAT PARTICIPATION BANK SOMALIA BRANCH

Najděte kódy Swift různých poboček banky ZIRAAT PARTICIPATION BANK SOMALIA BRANCH.

Pobočky ZIRAAT PARTICIPATION BANK SOMALIA BRANCH

ZKBASOSMXXX

MOGADISHU INTERNATIONAL AIRPORT, MOGADISCIO

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.