ZAJCRU2KXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky ZARECHYE BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

ZARECHYE BANK

Adresa pobočky

LUKNITSKOGO STR. 2

Kód pobočky

ZAJCRU2KXXX

Název banky

ZARECHYE BANK

Město

KAZAN

ZAJCRU2KXXX

Banka ZARECHYE BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky ZARECHYE BANK

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Pobočky ZARECHYE BANK

ZAJCRU2KXXX

LUKNITSKOGO STR. 2, KAZAN, 420032

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.