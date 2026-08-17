YOMAMMMYXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky YOMA BANK LIMITED

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

YOMA BANK LIMITED

Adresa pobočky

STAR CITY NO.14 KYAIK KAUK PAGODA

Kód pobočky

YOMAMMMYXXX

Název banky

YOMA BANK LIMITED

Město

YANGON

YOMAMMMYXXX

Banka YOMA BANK LIMITED není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky YOMA BANK LIMITED

Najděte kódy Swift různých poboček banky YOMA BANK LIMITED.

Pobočky YOMA BANK LIMITED

YOMAMMMYXXX

STAR CITY NO.14 KYAIK KAUK PAGODA, YANGON, 11081

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.