YJSCRU22XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky JOINT-STOCK BANK YUG-INVESTBANK (JOINT-STOCK COMPANY)

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

JOINT-STOCK BANK YUG-INVESTBANK (JOINT-STOCK COMPANY)

Adresa pobočky

KRASNAYA STR 113

Kód pobočky

YJSCRU22XXX

Název banky

JOINT-STOCK BANK YUG-INVESTBANK (JOINT-STOCK COMPANY)

Město

KRASNODAR

YJSCRU22XXX

Banka JOINT-STOCK BANK YUG-INVESTBANK (JOINT-STOCK COMPANY) není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky JOINT-STOCK BANK YUG-INVESTBANK (JOINT-STOCK COMPANY)

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Pobočky JOINT-STOCK BANK YUG-INVESTBANK (JOINT-STOCK COMPANY)

YJSCRU22XXX

KRASNAYA STR 113, KRASNODAR, 350000

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.