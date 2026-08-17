YECOYESAXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky YEMEN COMMERCIAL BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

YEMEN COMMERCIAL BANK

Adresa pobočky

AL-ZUBAIRY STREET

Kód pobočky

YECOYESAXXX

Název banky

YEMEN COMMERCIAL BANK

Město

SANAA

YECOYESAXXX

Banka YEMEN COMMERCIAL BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky YEMEN COMMERCIAL BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky YEMEN COMMERCIAL BANK.

Pobočky YEMEN COMMERCIAL BANK

YECOYESAXXX

AL-ZUBAIRY STREET, SANAA

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.