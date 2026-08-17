YBRDYESA401

Detaily kódu BIC/Swift banky YEMEN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

YEMEN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

Adresa pobočky

Kód pobočky

YBRDYESA401

Název banky

YEMEN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

Město

AL HUDAYDAH

YBRDYESA401

Banka YEMEN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT není v tuto chvíli podporována

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Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.