WUMTRUMMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky NCO WESTERN UNION MT EAST, LTD

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

NCO WESTERN UNION MT EAST, LTD

Adresa pobočky

LENINGRADSKOYE SHOSSE 16A

Kód pobočky

WUMTRUMMXXX

Název banky

NCO WESTERN UNION MT EAST, LTD

Město

MOSCOW

WUMTRUMMXXX

Banka NCO WESTERN UNION MT EAST, LTD není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky NCO WESTERN UNION MT EAST, LTD

Najděte kódy Swift různých poboček banky NCO WESTERN UNION MT EAST, LTD.

Pobočky NCO WESTERN UNION MT EAST, LTD

WUMTRUMMXXX

LENINGRADSKOYE SHOSSE 16A, MOSCOW, 125171

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.