WJCMRUMMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky WAYBANK JSC

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

WAYBANK JSC

Adresa pobočky

PYATNISKAYA ST 57 BLOCK 1, ZAMOSK

Kód pobočky

WJCMRUMMXXX

Název banky

WAYBANK JSC

Město

MOSCOW

WJCMRUMMXXX

Banka WAYBANK JSC není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky WAYBANK JSC

Najděte kódy Swift různých poboček banky WAYBANK JSC.

Pobočky WAYBANK JSC

WJCMRUMMXXX

PYATNISKAYA ST 57 BLOCK 1, ZAMOSK, MOSCOW, 115184

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.