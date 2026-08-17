WISBSXSMXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky MADURO AND CURIEL'S BANK N.V. TRADING AS WINDWARD ISLANDS BANK
Detaily kódu Swift
MADURO AND CURIEL'S BANK N.V. TRADING AS WINDWARD ISLANDS BANK
C.A. CANNEGIETER STREET
WISBSXSMXXX
MADURO AND CURIEL'S BANK N.V. TRADING AS WINDWARD ISLANDS BANK
PHILIPSBURG
Banka MADURO AND CURIEL'S BANK N.V. TRADING AS WINDWARD ISLANDS BANK není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky MADURO AND CURIEL'S BANK N.V. TRADING AS WINDWARD ISLANDS BANK
Najděte kódy Swift různých poboček banky MADURO AND CURIEL'S BANK N.V. TRADING AS WINDWARD ISLANDS BANK.
Pobočky MADURO AND CURIEL'S BANK N.V. TRADING AS WINDWARD ISLANDS BANK
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.