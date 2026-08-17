WISBSXSMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky MADURO AND CURIEL'S BANK N.V. TRADING AS WINDWARD ISLANDS BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

MADURO AND CURIEL'S BANK N.V. TRADING AS WINDWARD ISLANDS BANK

Adresa pobočky

C.A. CANNEGIETER STREET

Kód pobočky

WISBSXSMXXX

Název banky

MADURO AND CURIEL'S BANK N.V. TRADING AS WINDWARD ISLANDS BANK

Město

PHILIPSBURG

WISBSXSMXXX

Banka MADURO AND CURIEL'S BANK N.V. TRADING AS WINDWARD ISLANDS BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky MADURO AND CURIEL'S BANK N.V. TRADING AS WINDWARD ISLANDS BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky MADURO AND CURIEL'S BANK N.V. TRADING AS WINDWARD ISLANDS BANK.

Pobočky MADURO AND CURIEL'S BANK N.V. TRADING AS WINDWARD ISLANDS BANK

WISBSXSMXXX

C.A. CANNEGIETER STREET, PHILIPSBURG

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.