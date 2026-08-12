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Detaily kódu BIC/Swift banky WORLD ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE (PSC)
Detaily kódu Swift
WORLD ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE (PSC)
NIDHAL ST, 11TH ST
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WORLD ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE (PSC)
BAGHDAD
Banka WORLD ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE (PSC) není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky WORLD ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE (PSC)
Najděte kódy Swift různých poboček banky WORLD ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE (PSC).
Pobočky WORLD ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE (PSC)
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.