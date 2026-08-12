WDBKIQBAXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky WORLD ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE (PSC)

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

WORLD ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE (PSC)

Adresa pobočky

NIDHAL ST, 11TH ST

Kód pobočky

WDBKIQBAXXX

Název banky

WORLD ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE (PSC)

Město

BAGHDAD

WDBKIQBAXXX

Banka WORLD ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE (PSC) není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky WORLD ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE (PSC)

Najděte kódy Swift různých poboček banky WORLD ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE (PSC).

Pobočky WORLD ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE (PSC)

WDBKIQBAXXX

NIDHAL ST, 11TH ST, BAGHDAD, 10068

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.