WASUPS21XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky AL WASATA SECURITIES CO. LTD

Přijmout peníze s WisePoslat s Wise

Detaily kódu Swift

Název pobočky

AL WASATA SECURITIES CO. LTD

Adresa pobočky

RAFAH STREET

Kód pobočky

WASUPS21XXX

Název banky

AL WASATA SECURITIES CO. LTD

Město

GAZA

WASUPS21XXX

Banka AL WASATA SECURITIES CO. LTD není v tuto chvíli podporována

Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.

Dejte mi vědět

Kódy Swift banky AL WASATA SECURITIES CO. LTD

Najděte kódy Swift různých poboček banky AL WASATA SECURITIES CO. LTD.

Pobočky AL WASATA SECURITIES CO. LTD

WASUPS21XXX

RAFAH STREET, GAZA

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.