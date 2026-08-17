WAHALYLXXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky ALWAHA BANK - TRIPOLI LY

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

ALWAHA BANK - TRIPOLI LY

Adresa pobočky

SOUQ JUMAA

Kód pobočky

WAHALYLXXXX

Název banky

ALWAHA BANK - TRIPOLI LY

Město

TRIPOLI

WAHALYLXXXX

Banka ALWAHA BANK - TRIPOLI LY není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky ALWAHA BANK - TRIPOLI LY

Najděte kódy Swift různých poboček banky ALWAHA BANK - TRIPOLI LY.

Pobočky ALWAHA BANK - TRIPOLI LY

WAHALYLXXXX

SOUQ JUMAA, TRIPOLI

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.