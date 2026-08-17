VIZIRUMMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky DEVELOPMENT CAPITAL BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

DEVELOPMENT CAPITAL BANK

Adresa pobočky

NIZHNIY SUSALNY PEREULOK, STR 5, 15

Kód pobočky

VIZIRUMMXXX

Název banky

DEVELOPMENT CAPITAL BANK

Město

MOSCOW

VIZIRUMMXXX

Banka DEVELOPMENT CAPITAL BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky DEVELOPMENT CAPITAL BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky DEVELOPMENT CAPITAL BANK.

Pobočky DEVELOPMENT CAPITAL BANK

VIZIRUMMXXX

NIZHNIY SUSALNY PEREULOK, STR 5, 15, MOSCOW, 105064

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.