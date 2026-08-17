VITARU2PXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky VITABANK JSC

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

VITABANK JSC

Adresa pobočky

ULYANOVYKH UL

Kód pobočky

VITARU2PXXX

Název banky

VITABANK JSC

Město

PODOLSK

VITARU2PXXX

Banka VITABANK JSC není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky VITABANK JSC

Najděte kódy Swift různých poboček banky VITABANK JSC.

Pobočky VITABANK JSC

VITARU2PXXX

ULYANOVYKH UL, PODOLSK, 142116

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.