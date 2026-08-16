VBAAVNVX213

Detaily kódu BIC/Swift banky VIETNAM BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

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Detaily kódu Swift

Poslat peníze do zahraničí může být s Wise až 5× levnější.

Místo zahraničního bankovního převodu můžete poslat CZK do banky VIETNAM BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT pomocí převodu přes Wise. Více informací

Název pobočky

VIETNAM BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

Adresa pobočky

DAI THINH TOWN, ME LINH DISTRICT

Kód pobočky

213

Název banky

VIETNAM BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

Město

HANOI

VBAAVNVX213

Wise účet nabízí více

  • Posílejte peníze po celém světě

    Převody dorazí do 20 sekund.

  • Zahraniční detaily účtu

    Snadno přijímejte platby v různých měnách.

  • Ušetřete peníze

    Žádné marže k směnnému kurzu ani skryté poplatky.

  • Můžete ušetřit až 453,50 CZK

Wise účet nabízí více

  • Posílejte peníze po celém světě

    Převody dorazí do 20 sekund.

  • Zahraniční detaily účtu

    Snadno přijímejte platby v různých měnách.

  • Ušetřete peníze

    Žádné marže k směnnému kurzu ani skryté poplatky.

  • Můžete ušetřit až 453,50 CZK

Jak Wise funguje

Používejte Wise v několika jednoduchých krocích

Založte si účet

1. Chcete poslat peníze do země Vietnam

1. Chcete poslat peníze do země Vietnam

Mám Wise účet v zemi Česká republika a chci poslat VND příjemci v zemi Vietnam.

2. Vyberte a pošlete VND

2. Vyberte a pošlete VND

Ve svém Wise účtu jednoduše vyberu VND, zadám detaily účtu příjemce a poté přímo jemu pošlu částku v dané místní měně.

3. Peníze dorazí

3. Peníze dorazí

Příjemce obdrží přesnou částku, kterou jsem poslal/a, a v 95 % případů peníze dorazí do 24 hodin.

App Store

4.8 ★ v App Store 152 tis. hodnocení

Google Play

4.8 ★ na Google Play 1,3 mil. hodnocení

Jedna chytrá aplikace, 50 milionů stažení

Posílejte peníze svým stylem

Posíláte peníze do zahraničí pravidelně?

Doporučte příjemci, aby si založil Wise účet, a oba tak při posílání i přijímání peněz výrazně ušetříte.

Jak fungují doporučení

Udržujeme vaše peníze v bezpečí

  • Technologie boje proti podvodům

    7 milionů kontrol transakcí denně.

  • Nepřetržitá podpora

    Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.

  • Mezinárodní ochrana vašich financí

    Regulují nás vnitrostátní orgány.

Založte si účet

Udržujeme vaše peníze v bezpečí

  • Technologie boje proti podvodům

    7 milionů kontrol transakcí denně.

  • Nepřetržitá podpora

    Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.

  • Mezinárodní ochrana vašich financí

    Regulují nás vnitrostátní orgány.

Založte si účet

Kódy Swift banky VIETNAM BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

Najděte kódy Swift různých poboček banky VIETNAM BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT.

Pobočky VIETNAM BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

VBAAVNVX200

DUYENHAI WARD, LAO CAI, 31000

VBAAVNVX202

005, NGUYEN HUE STREET, LAO CAI, 31000

VBAAVNVX210

TRAN PHU STREET, GIA CAM WARD, VIET TRI, 35000

VBAAVNVX211

KIM NGOC STREET, LIEN BAO WARD, VINH YEN, 15100

VBAAVNVX212

88A, TRAN HUNG DAO STREET, PHUC, PHUC YEN, 15900

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.