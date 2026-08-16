UWCBTWTP015

Detaily kódu BIC/Swift banky CATHAY UNITED BANK

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Detaily kódu Swift

Pošlete peníze do Tchaj-wanu přes Wise a dorazí do 24 hodin. Více informací.

Název pobočky

CATHAY UNITED BANK

Adresa pobočky

Kód pobočky

UWCBTWTP015

Název banky

CATHAY UNITED BANK

Město

TAIPEI

UWCBTWTP015

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  • Sledování převodu v reálném čase

    Kompletní přehled pro vás i příjemce.

Založte si účet

Zahraniční platby ve stylu Wise

  • Do 24 hodin¹

    Wise doručí většinu plateb Swift v USD do 24 hodin.

  • Bez překvapení¹

    S Wise dostane příjemce přesně tu částku, kterou jste mu slíbili.

  • Sledování převodu v reálném čase

    Kompletní přehled pro vás i příjemce.

Založte si účet
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    Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.

  • Mezinárodní ochrana vašich financí

    Regulují nás vnitrostátní orgány.

Udržujeme vaše peníze v bezpečí

  • Technologie boje proti podvodům

    7 milionů kontrol transakcí denně.

  • Nepřetržitá podpora

    Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.

  • Mezinárodní ochrana vašich financí

    Regulují nás vnitrostátní orgány.

Kódy Swift banky CATHAY UNITED BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky CATHAY UNITED BANK.

Pobočky CATHAY UNITED BANK

TFITTWT10TH

TAICHUNG

TFITTWT10TK

KAOHSIUNG

TFITTWT1XXX

TFIT TOWER, TAIPEI, 106

UWCBTWTP003

NANKING EAST ROAD, TAIPEI, 104

UWCBTWTP004

TAIPEI

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.