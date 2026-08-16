UWCBMMMYXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky CATHAY UNITED BANK CO., LTD. YANGON BRANCH

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

CATHAY UNITED BANK CO., LTD. YANGON BRANCH

Adresa pobočky

SUIT NO.21-07 TO 10, FLOOR 21

Kód pobočky

UWCBMMMYXXX

Název banky

CATHAY UNITED BANK CO., LTD. YANGON BRANCH

Město

YANGON

UWCBMMMYXXX

Banka CATHAY UNITED BANK CO., LTD. YANGON BRANCH není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky CATHAY UNITED BANK CO., LTD. YANGON BRANCH

Najděte kódy Swift různých poboček banky CATHAY UNITED BANK CO., LTD. YANGON BRANCH.

Pobočky CATHAY UNITED BANK CO., LTD. YANGON BRANCH

UWCBMMMYXXX

SUIT NO.21-07 TO 10, FLOOR 21, YANGON, 11141

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.