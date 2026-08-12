URIBIQBAXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky AL MAL ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

AL MAL ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT

Adresa pobočky

52 STREET

Kód pobočky

URIBIQBAXXX

Název banky

AL MAL ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT

Město

BAGHDAD

URIBIQBAXXX

Banka AL MAL ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky AL MAL ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT

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Pobočky AL MAL ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT

URIBIQBAXXX

52 STREET, BAGHDAD, 10075

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.