UOVBMMMYXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky UNITED OVERSEAS BANK LIMITED, YANGON BRANCH
Detaily kódu Swift
UNITED OVERSEAS BANK LIMITED, YANGON BRANCH
UNIT 12-01-02-03, 12TH FLOOR
UOVBMMMYXXX
UNITED OVERSEAS BANK LIMITED, YANGON BRANCH
YANGON
Banka UNITED OVERSEAS BANK LIMITED, YANGON BRANCH není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky UNITED OVERSEAS BANK LIMITED, YANGON BRANCH
Najděte kódy Swift různých poboček banky UNITED OVERSEAS BANK LIMITED, YANGON BRANCH.
Pobočky UNITED OVERSEAS BANK LIMITED, YANGON BRANCH
UOVBMMMYCMS
UNIT 12-01-02-03, FLOOR 12, YANGON, 11191
UOVBMMMYXXX
UNIT 12-01-02-03, 12TH FLOOR, YANGON, 11191
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.