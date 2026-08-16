UOVBMMMYCMS

Detaily kódu BIC/Swift banky UNITED OVERSEAS BANK LIMITED, YANGON BRANCH

Přijmout peníze s WisePoslat s Wise

Detaily kódu Swift

Název pobočky

UNITED OVERSEAS BANK LIMITED, YANGON BRANCH

Adresa pobočky

UNIT 12-01-02-03, FLOOR 12

Kód pobočky

UOVBMMMYCMS

Název banky

UNITED OVERSEAS BANK LIMITED, YANGON BRANCH

Město

YANGON

UOVBMMMYCMS

Banka UNITED OVERSEAS BANK LIMITED, YANGON BRANCH není v tuto chvíli podporována

Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.

Dejte mi vědět

Kódy Swift banky UNITED OVERSEAS BANK LIMITED, YANGON BRANCH

Najděte kódy Swift různých poboček banky UNITED OVERSEAS BANK LIMITED, YANGON BRANCH.

Pobočky UNITED OVERSEAS BANK LIMITED, YANGON BRANCH

UOVBMMMYCMS

UNIT 12-01-02-03, FLOOR 12, YANGON, 11191

UOVBMMMYXXX

UNIT 12-01-02-03, 12TH FLOOR, YANGON, 11191

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.