UNSKRUMMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky UNIVERSAL STOCK BANK LTD

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

UNIVERSAL STOCK BANK LTD

Adresa pobočky

VOLKONSKY LANE 1, 13

Kód pobočky

UNSKRUMMXXX

Název banky

UNIVERSAL STOCK BANK LTD

Město

MOSCOW

UNSKRUMMXXX

Banka UNIVERSAL STOCK BANK LTD není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky UNIVERSAL STOCK BANK LTD

Najděte kódy Swift různých poboček banky UNIVERSAL STOCK BANK LTD.

Pobočky UNIVERSAL STOCK BANK LTD

UNSKRUMMXXX

VOLKONSKY LANE 1, 13, MOSCOW, 127473

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.