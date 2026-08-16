UNEPRU8VXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky PJSC BANK PRIMORYE

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

PJSC BANK PRIMORYE

Adresa pobočky

SVETLANSKAYA UL 47

Kód pobočky

UNEPRU8VXXX

Název banky

PJSC BANK PRIMORYE

Město

VLADIVOSTOK

UNEPRU8VXXX

Banka PJSC BANK PRIMORYE není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky PJSC BANK PRIMORYE

Najděte kódy Swift různých poboček banky PJSC BANK PRIMORYE.

Pobočky PJSC BANK PRIMORYE

UNEPRU8VXXX

SVETLANSKAYA UL 47, VLADIVOSTOK, 690091

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.