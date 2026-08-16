UNCNLYLTXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky UNITED BANK FOR COMMERCE AND INVESTMENT
Detaily kódu Swift
UNITED BANK FOR COMMERCE AND INVESTMENT
GUMHOURIA STREET, MANSOURA AREA
UNCNLYLTXXX
UNITED BANK FOR COMMERCE AND INVESTMENT
TRIPOLI
Banka UNITED BANK FOR COMMERCE AND INVESTMENT není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky UNITED BANK FOR COMMERCE AND INVESTMENT
Najděte kódy Swift různých poboček banky UNITED BANK FOR COMMERCE AND INVESTMENT.
Pobočky UNITED BANK FOR COMMERCE AND INVESTMENT
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.