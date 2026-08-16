UNCNLYLTXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky UNITED BANK FOR COMMERCE AND INVESTMENT

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

UNITED BANK FOR COMMERCE AND INVESTMENT

Adresa pobočky

GUMHOURIA STREET, MANSOURA AREA

Kód pobočky

UNCNLYLTXXX

Název banky

UNITED BANK FOR COMMERCE AND INVESTMENT

Město

TRIPOLI

UNCNLYLTXXX

Banka UNITED BANK FOR COMMERCE AND INVESTMENT není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky UNITED BANK FOR COMMERCE AND INVESTMENT

Najděte kódy Swift různých poboček banky UNITED BANK FOR COMMERCE AND INVESTMENT.

Pobočky UNITED BANK FOR COMMERCE AND INVESTMENT

UNCNLYLTXXX

GUMHOURIA STREET, MANSOURA AREA, TRIPOLI

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.