UMTNRUMMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky UNISTREAM COMMERCIAL BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

UNISTREAM COMMERCIAL BANK

Adresa pobočky

VERKHNYAYA MASLOVKA STR 20

Kód pobočky

UMTNRUMMXXX

Název banky

UNISTREAM COMMERCIAL BANK

Město

MOSCOW

UMTNRUMMXXX

Banka UNISTREAM COMMERCIAL BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky UNISTREAM COMMERCIAL BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky UNISTREAM COMMERCIAL BANK.

Pobočky UNISTREAM COMMERCIAL BANK

UMTNRUMMXXX

VERKHNYAYA MASLOVKA STR 20, MOSCOW, 127083

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.