UITBRUMMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky JOINT STOCK COMPANY HOUSING FINANCE BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

JOINT STOCK COMPANY HOUSING FINANCE BANK

Adresa pobočky

VEREYSKAYA 29/134

Kód pobočky

UITBRUMMXXX

Název banky

JOINT STOCK COMPANY HOUSING FINANCE BANK

Město

MOSCOW

UITBRUMMXXX

Banka JOINT STOCK COMPANY HOUSING FINANCE BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky JOINT STOCK COMPANY HOUSING FINANCE BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky JOINT STOCK COMPANY HOUSING FINANCE BANK.

Pobočky JOINT STOCK COMPANY HOUSING FINANCE BANK

UITBRUMMXXX

VEREYSKAYA 29/134, MOSCOW, 121357

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.