UCFXIQBAXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky ASIA ALIRAQ ISLAMIC BANK FOR FINANCE AND INVESTMENT
Detaily kódu Swift
ASIA ALIRAQ ISLAMIC BANK FOR FINANCE AND INVESTMENT
25 AL-YARMOOK ST ASIA AL IRAQ BANK
UCFXIQBAXXX
ASIA ALIRAQ ISLAMIC BANK FOR FINANCE AND INVESTMENT
BAGHDAD
Banka ASIA ALIRAQ ISLAMIC BANK FOR FINANCE AND INVESTMENT není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky ASIA ALIRAQ ISLAMIC BANK FOR FINANCE AND INVESTMENT
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Pobočky ASIA ALIRAQ ISLAMIC BANK FOR FINANCE AND INVESTMENT
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.