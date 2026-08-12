UCFXIQBAXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky ASIA ALIRAQ ISLAMIC BANK FOR FINANCE AND INVESTMENT

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

ASIA ALIRAQ ISLAMIC BANK FOR FINANCE AND INVESTMENT

Adresa pobočky

25 AL-YARMOOK ST ASIA AL IRAQ BANK

Kód pobočky

UCFXIQBAXXX

Název banky

ASIA ALIRAQ ISLAMIC BANK FOR FINANCE AND INVESTMENT

Město

BAGHDAD

UCFXIQBAXXX

Banka ASIA ALIRAQ ISLAMIC BANK FOR FINANCE AND INVESTMENT není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky ASIA ALIRAQ ISLAMIC BANK FOR FINANCE AND INVESTMENT

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Pobočky ASIA ALIRAQ ISLAMIC BANK FOR FINANCE AND INVESTMENT

UCFXIQBAXXX

25 AL-YARMOOK ST ASIA AL IRAQ BANK, BAGHDAD, 10012

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.